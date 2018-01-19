Выборы президента России 2018: предвыборный штаб Путина открылся в Чебоксарах

Чебоксары, 19 января. В столице Чувашии состоялось первое организационное собрание Общественного штаба поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как сообщает ГТРК «Чувашия», в состав предвыборного штаба, который находится в бизнес-центре «Палладиум» на улице Калинина, вошли несколько десятков человек, которые представляют различные организации, общественные объединения и движения.

Возглавили штаб Путина в Чувашии ректор ЧГПУ Владимир Иванов, директор Чувашской госфилармонии Николай Казаков, а также глава совета медицинской ассоциации ЧР Елена Барсукова.

Добавим, что также в Чебоксарах работают предвыборные штабы и других кандидатов на должность главы государства - Ксении Собчак и Григория Явлинского.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала 18 декабря 2017 года. О своем намерении участвовать в выборах Владимир Путин объявил 6 декабря.