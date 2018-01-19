Москва, 19 января. «Локомотив» способен побороться за лидерство в РФПЛ с теми футболистами, которые есть. Об этом в интервью газете «Известия» заявил советник президента клуба Дмитрий Булыкин.

Советник отметил, что возможность для усиления команды есть всегда, но подчеркнул, что шансы завоевать титул у клуба есть и с действующим составом.

«Да, имеются позиции, которые было бы неплохо усилить. Но и с теми футболистами, которые сейчас имеются в распоряжении тренерского штаба, «Локомотив» способен бороться за титул», — заявил Булыкин.

Напомним, летом текущего года в России пройдет чемпионат мира по футболу. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что чемпионат поможет сделать футбол более популярным в России и во всем мире.