В США считают, что российская система ПВО С-400 способна изменить «правила игры»

Вашингтон, 19 января. Российская система С-400 «Триумф» по ряду параметров превосходит западные аналоги и способна изменить «правила игры». Об этом сообщает National Interest.

По данным издания, превосходство российской системы заключается в том, что С-400 способна запускать сразу несколько управляемых ракет различной дальности (40, 120, 250 и 400 км), тогда как американский «Пэтриот» способен выпускать ракеты только с дальностью полета 96 км. При этом одна из ракет российской системы перемещается со скорость пять километров в секунду и способна поражать цели на высоте до пяти километров.

Кроме того, С-400 «Триумф» может оснащаться радарами, которые способны обнаруживать малозаметные боевые самолеты, такие как F-22 и F-35. Также российский комплекс представляет опасность для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и ряда стран НАТО и способен сбивать баллистические ракеты, отмечает издание.

Ранее Газета.ru сообщила, что Россия начала поставки систем ПВО С-400 «Триумф» в Китай. По данным National Interest, интерес к российской военной технике также проявляют в странах участницах НАТО Турции и Греции и среди традиционных партнеров США на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, работа по улучшению оснащения российской армии и разработке новых видов вооружения в России будет продолжаться. В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости качественного развития российских вооруженных сил в ближайшие годы.