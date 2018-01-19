Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

Нью-Йорк, 19 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел рабочую встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем.

Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook. При этом каких-либо других деталей встречи и о чем говорили Лавров и Гуттереш не приводится.

Отмечается, что встреча главы российского МИД и генсека международной организации прошла на «полях» мероприятий Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Как напоминает «Газета,ru», Сергей Лавров накануне выступил на заседании Совбеза ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения. В пятницу министр примет участие в дискуссиях Совета Безопасности по Афганистану и Центральной Азии.

Добавим, что президент России Владимир Путин несколько раз встречался с генеральным секретарем ООН. Одна из встреч прошла в Кремле в ноябре 2016 года, другая – в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума.

