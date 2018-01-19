Произведенный в России коньяк будут обкладывать льготным акцизом

Москва, 19 января. Отечественные производители коньяка будут обложены льготной ставкой акциза, благодаря чему стоимость российского алкоголя, может быть, будет несколько снижена.

Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступило правительство РФ, вице-премьер Александр Хлопонин поручил министерству финансов проработать этот вопрос до середины февраля.

Предполагается, что льготный акциз, благодаря чему себестоимость бутылки конька может снизиться на 50 рублей, будет установлен для производителей алкоголя с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Еще один важный нюанс — изготовители должны осуществлять полный цикл производства.

Как отмечает издание, льготный акциз для коньяков удешевит производство продукции. Но это повлияет только на себестоимость и может никак не сказаться на ценниках в магазинах.

Добавим, что в прошлом году президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Ярославской области одобрил идею создания системы продвижения товаров отечественного производства на внутреннем рынке.

