Госдума рассмотрит закон о выплате миллиона рублей переезжающим на Дальний Восток работникам

Владивосток, 19 января. Переезжающие на Дальний Восток по программе трудовой мобильности россияне смогут получить до 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект сообщает Минвостокразвития России.

«Переезжающие работать по госпрограмме повышения трудовой мобильности смогут получить субсидию до 1 миллиона рублей, а работодателям упростят условия участия в программе», — говорится в сообщении.

Соответствующие поправки в программу подготовили Минвостокразвития, министерство труда и соцзащиты совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Согласно законопроекту, размер финансовой помощи привлекаемым на Дальний Восток специалистам предлагается увеличить с 225 тыс., до 1 млн рублей. Предприятиям, которые получают дотации, разрешат заключать трудовые соглашения с иногородними специалистами на два года, вместо предусмотренных ранее трех лет. Привлекать специалистов можно будет на вновь созданные и уже действующие производства.

В России действует масштабная программа по обновлению и освоению Дальнего Востока, например, решившим переехать в регион выдается так называемый дальневосточный гектар. Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года допустил, что эта программа может быть расширена — например, «дальневосточный гектар» смогут получить соотечественники из-за рубежа. Путин подчеркнул, что на Дальний Восток уже удалось привлечь большой объем инвестиций.