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Новую схему телефонного мошенничества разработали российские хакеры
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    Новую схему телефонного мошенничества разработали российские хакеры

    5:23  19 Января 2018
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    Новую схему телефонного мошенничества разработали российские хакеры

    Москва, 19 января. Новую схему отъема денег у граждан путем телефонного мошенничества разработали российские хакеры.

    Как сообщают «Известия», злоумышленники звонят клиентам кредитных учреждений с номеров этих самых банков, используя виртуальные АТС, и выведывают логины и пароли банковских карт.

    Так, ущерб от нового вида мошенничества уже превысил более 30 миллионов рублей, а число пострадавших, которые попались на уловки злоумышленников, составляет несколько тысяч.

    При этом преступники несут минимальные траты во время организации «рабочего места». Как пояснили в компании Zecurion, которая специализируются на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания, расход  в месяц на проведение махинаций оценивается в три тысячи рублей.

    Мошенники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту, после чего через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер кредитного учреждения и под видом работников банка обзванивают его клиентов.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мошенничество #банки
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