Новую схему телефонного мошенничества разработали российские хакеры

Москва, 19 января. Новую схему отъема денег у граждан путем телефонного мошенничества разработали российские хакеры.

Как сообщают «Известия», злоумышленники звонят клиентам кредитных учреждений с номеров этих самых банков, используя виртуальные АТС, и выведывают логины и пароли банковских карт.

Так, ущерб от нового вида мошенничества уже превысил более 30 миллионов рублей, а число пострадавших, которые попались на уловки злоумышленников, составляет несколько тысяч.

При этом преступники несут минимальные траты во время организации «рабочего места». Как пояснили в компании Zecurion, которая специализируются на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания, расход в месяц на проведение махинаций оценивается в три тысячи рублей.

Мошенники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту, после чего через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер кредитного учреждения и под видом работников банка обзванивают его клиентов.