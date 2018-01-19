Россию перестали упоминать в деле о перевороте в Черногории

Подгорица, 19 января. На судебном процессе о попытке госпереворота в Черногории больше не упоминаются Россия и российские чиновники. Об этом со ссылкой на одного из главных обвиняемых, лидера черногорской оппозиции Милана Кнежевича сообщают «Известия».

«Прокуратура и свидетель с начала декабря 2017 года перестали упоминать имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и российские государственные органы», — заявил Кнежевич.

Политик отметил, что власти продолжают обвинять двух «российских националистов».

Кнежевич назвал такой поворот кардинальным изменением ситуации и связал его с тем, что прокурор осознал невозможность довести дело до конца в привязке к России. По словам политика, обвинение старается завершить суд до президентских выборов в Черногории.

Напомним, в Подгорице проходит судебный процесс по делу о попытке госпереворота, которая, якобы, состоялась в преддверии парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года. Фигурантами дела стали два россиянина Владимир Попов и Эдуард Шишмаков. Также в качестве обвиняемых рассматриваются восемь сербов и три черногорца.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отвергал обвинения Запада во вмешательстве в политическую жизнь других стран. По словам российского лидера, вмешательство в выборы в чужих государствах лишено смысла.