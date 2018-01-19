Около 10 тыс. единиц спецтехники вышли на уборку снега в Москве

Москва, 19 января. Порядка 10 тысяч уборочных машин устраняют последствия сильного снегопада в Москве — за 18 января в столице выпало 10 см снега.

Спецмашины выходили на уборку снега трижды — в 11.00, 17.00 и 23.00, отметил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин. По прогнозам, снегопад будет продолжаться всю ночь, и к утру высота сугробов достигнет 15 см, сообщает РИАМО.

Столичные коммунальщики призвали автовладельцев тщательнее выбирать места для парковки — так, брошенные в неположенных местах автомобили мешают проезду спецтехники, а машины, оставленные вблизи крыш, могут пострадать при сходе снега и наледи, передает «Вечерняя Москва».

Настоящая зима пришла на этой неделе на всю территорию России, а на Урале синоптики обещали морозы до 45 градусов, сообщает Ura.ru.

Ситуация в сфере ЖКХ находится на постоянно контроле президента России Владимира Путина. Так, летом прошлого года по итогам прямой линии он поручил правительству разработать меры по совершенствованию работы управляющих компаний в сфере ЖКХ.