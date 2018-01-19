Центробанк отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка»

Москва, 19 января. Центральный банк России в пятницу 19 января отозвал лицензию у коммерческого банка «АлтайБизнес-Банк».

Как сообщается на официальном сайте регулятора, лицензия у кредитного учреждения отозвана из-за неисполнения организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Отмечается, что лицензия у кредитной организации отозвана с пятницы. Добавим, что на 1 декабря «АлтайБизнес-Банк» занимал 512 место в банковской системе Российской Федерации.

