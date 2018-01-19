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Россия
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Украина
Human Rights Watch уличили Украину в невыполнении обещаний по соблюдению прав человека
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    Human Rights Watch уличили Украину в невыполнении обещаний по соблюдению прав человека

    4:55  19 Января 2018
    712

    Human Rights Watch уличили Украину в невыполнении обещаний по соблюдению прав человека

    Киев, 19 января. Украинские власти в 2017 году рассматривали свои международные обязательства по защите прав человека как необязательные. Об этом со ссылкой на доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) сообщает RT.

    «В прошлом году Киев рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными», — цитирует отвечающую за украинский регион сотрудницу HRW Таню Купер издание.

    По данным организации, в минувшем году власти Украины предлагали подрывающие основы свободы граждан страны законопроекты и осуществляли «глубоко недемократические практики». В частности, под предлогом необходимости противостоять «российской агрессии» власти предприняли несколько шагов, нацеленных на ограничение свободы слова и свободы собрания на Украине.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее назвал ситуацию на юго-востоке Украины трагедией, причиной которой стал государственный переворот.

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    Автор: Виталий Малясев
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