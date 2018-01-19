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Более 200 тыс. электронных больничных было выдано в России за последний квартал 2017 года
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    Более 200 тыс. электронных больничных было выдано в России за последний квартал 2017 года

    5:04  19 Января 2018
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    Более 200 тыс. электронных больничных было выдано в России за последний квартал 2017 года

    Москва, 19 января. Электронные больничные листы набирают популярность в России. Так, за последний квартал 2017 года их было выдано более 217 тыс. штук. 

    Популярность электронных больничных в четвертом квартале прошлого года возросла в восемь раз по сравнению с третьим кварталом — 217,8 тыс. цифровых документов против 26,8 тыс., сообщили «Известиям» в Фонде социального страхования.

    Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году доля электронных больничных достигнет половины от всех выданных листков нетрудоспособности, а уже к 2020 году цифровые документы полностью вытеснят бумажные.

    Напомним, система электронных больничных заработала в России 1 июля 2017 года, работодатели и пациенты подключаются к ней добровольно.

    В конце 2016 года президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи в течение двух лет оборудовать все российские поликлиники Интернетом. 

    В сфере здравоохранения реализуется ряд других крупных проектов, направленных на повышение качества медицинских услуг, например, «Бережная поликлиника». Реализация проекта в поликлинике №1 Кирова позволила сократить очереди и увеличить время, которое врач может уделить каждому пациенту, передает Ura.ru. В августе прошлого года такую поликлинику посетил Владимир Путин. 

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    Автор: Алексей Громов
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    #больничный лист #электронный больничный
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