Более 200 тыс. электронных больничных было выдано в России за последний квартал 2017 года

Москва, 19 января. Электронные больничные листы набирают популярность в России. Так, за последний квартал 2017 года их было выдано более 217 тыс. штук.

Популярность электронных больничных в четвертом квартале прошлого года возросла в восемь раз по сравнению с третьим кварталом — 217,8 тыс. цифровых документов против 26,8 тыс., сообщили «Известиям» в Фонде социального страхования.

Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году доля электронных больничных достигнет половины от всех выданных листков нетрудоспособности, а уже к 2020 году цифровые документы полностью вытеснят бумажные.

Напомним, система электронных больничных заработала в России 1 июля 2017 года, работодатели и пациенты подключаются к ней добровольно.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи в течение двух лет оборудовать все российские поликлиники Интернетом.

В сфере здравоохранения реализуется ряд других крупных проектов, направленных на повышение качества медицинских услуг, например, «Бережная поликлиника». Реализация проекта в поликлинике №1 Кирова позволила сократить очереди и увеличить время, которое врач может уделить каждому пациенту, передает Ura.ru. В августе прошлого года такую поликлинику посетил Владимир Путин.