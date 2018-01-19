Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска

Нью-Йорк, 19 января. Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане предложил перенести из Минска переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил Назарбаев.

Лидер Казахстана рассказал о разговоре с Трампом. Назарбаев заявил том, что «Минск-1» «застопорился в тупике» и для урегулирования ситуации необходим «Минск-2». В ответ президент США предложил перенести встречи контактных групп по мирному урегулированию из столицы Белоруссии. Назарбаев согласился с предложением.

Президент Казахстана отметил, что между участниками конфликта нет взаимопонимания и в Донбасс нужно ввести миротворцев.

Напомним, президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал ситуацию в Донбассе трагедией, первоисточником которой стал вооруженный захват власти и государственный переворот на Украине.