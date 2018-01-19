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Украина
Цены на газ на Украине могут вырасти на 8,3%
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    Цены на газ на Украине могут вырасти на 8,3%

    4:14  19 Января 2018
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    Цены на газ на Украине могут вырасти на 8,3%

    Киев, 19 января. Эксперты прогнозируют рост цен на газ для украинских потребителей на 8,3% с 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает RT.

    По данным издания, рост на 8,3% возможен при продлении на Украине специальных обязательств по внедрению методики ценообразования, которую украинское правительство приняло еще в марте 2017 года. Согласно методике, расчет цен на газ для населения Украины должен производиться на основании цен на топливо на газовой бирже NCG в Германии с учетом расходов на доставку газа к западной границе страны. По такой же цене на внутренний рынок должен был поставляться добытый на территории Украины газ.

    Издание отмечает, что принятые правительством обязательства должны были привести к росту цен на газ на 19%, но украинский кабмин не решился выполнить оговоренные условия. Теперь эксперты ожидают роста цен на 8,3%. Глава правительства Украины Владимир Гройсман 17 января поручил главе Минэнергетики страны Игорю Насалику уточнить цены на газ в 2018 году.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #газ #рост цен
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