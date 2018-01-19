Южная Корея возьмет на себя расходы по приему делегации КНДР в Пхенчхане

Москва, 19 января. Все расходы по приему олимпийской делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхенчхане возьмет на себя Южная Корея. Об этом со ссылкой на министерство Республики Корея по объединению сообщают «Известия».

В Сеуле считают, что оплата расходов по приему северокорейской делегации не противоречит введенным ООН санкциям, так как речь идет о материально-технической поддержке, а не о денежных отчислениях. Если Южной Корее все же запретят брать на себя расходы по приему северокорейской стороны, то они лягут на Международный олимпийский комитет (МОК).

По данным издания, посетить Олимпийские игры в Пхенчхане могут около 10 северокорейских спортсменов. Общая численность делегации КНДР может составить 230 человек, включая 30 членов северокорейской команды по тхеквондо и 140 артистов.

Напомним, в конце прошлого года МОК принял решение о недопуске российской сборной на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом. Позже президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.