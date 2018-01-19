Вынужденный отстрел диких животных могут разрешить в России

Москва, 19 января. В России могут разрешить отстреливать диких животных, если они создают угрозу для человека — например, если опасные или больные животные появляются вблизи жилых домов. Сейчас отстрел законодательно запрещен.

Соответствующие поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» внесло Минприроды РФ, передают «Известия». В соответствии с действующим законодательством дикие животные, например, волки, медведи, лисы, лоси и др. относятся к охотничьим ресурсам, и отстреливать их можно только при наличии соответствующего разрешения.

Предлагается разрешить вынужденный отстрел таких животных, если те угрожают жизни человека или, например, разносят заболевания.

Поправки к закону помогут обезопасить жителей удаленных районов. Чаще всего инциденты с дикими животными случаются в Сибири и на Дальнем Востоке. От лап медведей, согласно статистике, ежегодно погибают порядка 10 россиян. Так, в сентябре Ura.ru сообщало о том, что медведь растерзал вахтовика на Ямале.

Вместе с тем, в России большое внимание уделяется сохранению редких видов диких животных. Ситуация находится на постоянном контроле главы государства — Владимира Путина. Так, весной прошлого года президент поручил проверить, как соблюдается закон об ужесточении наказания за охоту на редких животных. Кроме того, президент в 2014 году лично выпустил на волю двух амурских тигров — Кузю и Борю, в августе прошлого года — мальков омуля в Байкал.