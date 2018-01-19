18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен
Общество
Вынужденный отстрел диких животных могут разрешить в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вынужденный отстрел диких животных могут разрешить в России

    4:45  19 Января 2018
    114

    Вынужденный отстрел диких животных могут разрешить в России

    Москва, 19 января. В России могут разрешить отстреливать диких животных, если они создают угрозу для человека — например, если опасные или больные животные появляются вблизи жилых домов. Сейчас отстрел законодательно запрещен. 

    Соответствующие поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» внесло Минприроды РФ, передают «Известия». В соответствии с действующим законодательством дикие животные, например, волки, медведи, лисы, лоси и др. относятся к охотничьим ресурсам, и отстреливать их можно только при наличии соответствующего разрешения. 

    Предлагается разрешить вынужденный отстрел таких животных, если те угрожают жизни человека или, например, разносят заболевания. 

    Поправки к закону помогут обезопасить жителей удаленных районов. Чаще всего инциденты с дикими животными случаются в Сибири и на Дальнем Востоке. От лап медведей, согласно статистике, ежегодно погибают порядка 10 россиян. Так, в сентябре Ura.ru сообщало о том, что медведь растерзал вахтовика на Ямале. 

    Вместе с тем, в России большое внимание уделяется сохранению редких видов диких животных. Ситуация находится на постоянном контроле главы государства — Владимира Путина. Так, весной прошлого года президент поручил проверить, как соблюдается закон об ужесточении наказания за охоту на редких животных. Кроме того, президент в 2014 году лично выпустил на волю двух амурских тигров — Кузю и Борю, в августе прошлого года — мальков омуля в Байкал. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Владимир Багров
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #минприроды #охота
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

      6:11 19 Января 2018 43
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 32431

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3441

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34496

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8085

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7658
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      583
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      597
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1223
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      783