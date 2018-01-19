Сирия: за неделю к перемирию присоединились пять населенных пунктов

Москва, 19 января. К перемирию в Сирии за неделю присоединились пять населенных пунктов, в свои дома вернулись более 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает официальный печатный орган министерства обороны России газета «Красная звезда».

По данным издания, всего за неделю в свои дома вернулись более 4,5 тыс. человек. Более 660 человек, в том числе 80 детей получили медицинскую помощь. Всего в процессе примирения в Сирии уже участвуют 2330 населенных пунктов.

Напомним, Сирия продолжает возвращаться к мирной жизни после разгрома террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена на территории России) правительственными войсками и ВКС РФ. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для социально-экономического восстановления Сирийской Арабской Республики (САР) предстоит проделать большую работу.

1 Организация запрещена на территории РФ.