Фонд страхования вкладов может вырасти в 2018 году на рекордные 160 млрд рублей

Москва, 19 января. В 2018 году Агентство по страхованию банковских вкладов (АСВ) за счет повышения ставок отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ) может привлечь рекордные 160 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в АСВ оценивают возможные поступления в Фонд страхования вкладов в 2018 году в 150 — 160 млрд рублей, в 2017 году поступления составили 127,6 млрд рублей. Сбербанк также прогнозирует увеличение поступлений до 160 млрд рублей. В агентстве ожидаемый рост привлеченных в ФСВ средств объясняют повышением на 25% ставок отчислений.

Эксперты отмечают, что рост отчислений в ФСВ связан с тем, что фонд начал истощаться из-за отзыва большого количества банковских лицензий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о синдицированном кредитовании. Законом вводится понятие «синдицированный кредит», при котором заем предоставляется сразу нескольким кредиторами.