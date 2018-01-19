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Украина
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Политика
В ГД появилось новое управление для взаимодействия с общественными группами
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    В ГД появилось новое управление для взаимодействия с общественными группами

    2:46  19 Января 2018
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    В ГД появилось новое управление для взаимодействия с общественными группами

    Москва, 19 января. В Госдуме решили выделить Управление общественных связей для взаимодействия с различными общественными группами и гражданскими активистами. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

    Новое структурное подразделение выделили из Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, где взаимодействием с общественными объединениями занимались четыре человека. В новом управлении будет уже 18 сотрудников. По данным издания, в работе управления примет участие Общественная палата. Курировать деятельность нового подразделения станет первый заместитель руководителя думского аппарата Сергей Поспелов.

    «Госдума налаживает более серьезную работу с общественными институтами, поэтому в аппарате должно появиться управление, которое выстраивает коммуникацию, налаживает качественную связь с этими партнерами, вовлекает новых участников», — сообщил изданию Поспелов.

    Среди общественных групп, с которыми будет налаживать диалог новое управление, упоминаются дольщики, валютные ипотечники, активисты по программе реновации, сельхозпроизводители, зоозащитники и молодежь. Также переговоры ведутся с сообществами в сфере цифровой экономики. Планируется, что Управление начнет работать в начале марта.

    Напомним, ранее сообщалось, что действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин намерен выступить с посланием Федеральному собранию до президентских выборов. Выступление может состояться 6 февраля.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #госдума
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