Сирия: корреспондент ФАН рассказал о ситуации в кантоне Африн

Африн, 19 января. По информации, полученной корреспондентами ФАН из военных источников в курдском кантоне Африн, громогласные заявления Анкары о неотложном начале штурма позиций «Сил народной самообороны» (YPG/YPJ), как минимум, не соответствуют положению дел.

Представители условно либерального крыла военных экспертов одновременно с турецкой прессой регулярно пишут в социальных сетях о том, что турецким войскам и лояльным Анкаре силам сирийской оппозиции понадобится едва ли более трех часов для завершения первого этапа наступления. Однако наступление так и не началось.

Одной из основных протурецких тем, молниеносно распространившихся в социальных сетях, стали посты о якобы имевшей место договоренности России и Турции о своеобразном «обмене юга провинции Идлиб на Африн». Якобы в ходе встречи представителей российского и турецкого генштабов последние заявили о необходимости оперативного вывода контингента российских войск из Африна. Напомним, что в марте 2017 года между городами Африн и Азаз были созданы несколько отделений Российского центра по примирению враждующих сторон.

В ходе разговора с источником выяснилось, что протурецкие оппозиционные силы за прошедшие двое суток как минимум дважды обстреляли базу из 120-миллиметровых минометов. Обстрел был произведен посредством одного или двух минометов и не нанес никакого ущерба как самой базе, так и личному составу. В настоящий момент подразделения ВС РФ не покинули кантон Африн и, согласно мнению источника, покидать не собираются. В настоящий момент российские офицеры, несущие службу на базе в Африне, предпринимают все возможное (в дипломатическом ключе) для принуждения турецкой стороны, а также протурецких оппозиционных сил к прекращению огня.

Исходя из данной информации, есть весомые основания полагать, что российский контингент является достаточно весомым контраргументом в контексте надежд Анкары на успешную операцию в Африне. Стоит напомнить, что основные направления запланированного турками «молниеносного» удара — южная и западная границы кантона. В то время как с вышеупомянутых направлений предполагается нанести удар по позициям курдов посредством протурецких группировок, ВС Турции планируют наступать с применением танков и авиации с юго-западного направления — на населенный пункт Жандарис.