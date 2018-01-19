18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Human Rights Watch уличили Украину в невыполнении обещаний по соблюдению прав человека
Новости Сирии
Сирия: корреспондент ФАН рассказал о ситуации в кантоне Африн
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: корреспондент ФАН рассказал о ситуации в кантоне Африн

    2:40  19 Января 2018
    233

     

    Сирия: корреспондент ФАН рассказал о ситуации в кантоне Африн

    Африн, 19 января. По информации, полученной корреспондентами ФАН из военных источников в курдском кантоне Африн, громогласные заявления Анкары о неотложном начале штурма позиций «Сил народной самообороны» (YPG/YPJ), как минимум, не соответствуют положению дел.

    Представители условно либерального крыла военных экспертов одновременно с турецкой прессой регулярно пишут в социальных сетях о том, что турецким войскам и лояльным Анкаре силам сирийской оппозиции понадобится едва ли более трех часов для завершения первого этапа наступления. Однако наступление так и не началось.

    Одной из основных протурецких тем, молниеносно распространившихся в социальных сетях, стали посты о якобы имевшей место договоренности России и Турции о своеобразном «обмене юга провинции Идлиб на Африн». Якобы в ходе встречи представителей российского и турецкого генштабов последние заявили о необходимости оперативного вывода контингента российских войск из Африна. Напомним, что в марте 2017 года между городами Африн и Азаз были созданы несколько отделений Российского центра по примирению враждующих сторон.

    В ходе разговора с источником выяснилось, что протурецкие оппозиционные силы за прошедшие двое суток как минимум дважды обстреляли базу из 120-миллиметровых минометов. Обстрел был произведен посредством одного или двух минометов и не нанес никакого ущерба как самой базе, так и личному составу. В настоящий момент подразделения ВС РФ не покинули кантон Африн и, согласно мнению источника, покидать не собираются. В настоящий момент российские офицеры, несущие службу на базе в Африне, предпринимают все возможное (в дипломатическом ключе) для принуждения турецкой стороны, а также протурецких оппозиционных сил к прекращению огня.

    Исходя из данной информации, есть весомые основания полагать, что российский контингент является достаточно весомым контраргументом в контексте надежд Анкары на успешную операцию в Африне. Стоит напомнить, что основные направления запланированного турками «молниеносного» удара — южная и западная границы кантона. В то время как с вышеупомянутых направлений предполагается нанести удар по позициям курдов посредством протурецких группировок, ВС Турции планируют наступать с применением танков и авиации с юго-западного направления — на населенный пункт Жандарис.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Кирилл Романовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #курды #африн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска

      4:36 19 Января 2018 32
      Читать
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом
      15:16
      Вчера

      Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне
      13:46
      Вчера

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 32193

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3432

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34460

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8072

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7653
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      394
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      489
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1181
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      773