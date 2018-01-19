Выборы-2018: ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц Жириновского и Явлинского

Москва, 19 января. В пятницу ЦИК России рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц кандидатов в президенты РФ Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Владимира Михайлова. Об этом говорится в повестке заседания Центральной избирательной комиссии.

ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц кандидатов в президенты Росси от партий «Яблоко» и ЛДПР Григория Явлинского и Владимира Жириновского и самовыдвиженца Владимира Михайлова. Также в повестку заседания включены вопросы о регистрации уполномоченных представителей от партий «Яблоко» и «Гражданская платформа» и регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам выдвигающегося от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина.

Напомним, ранее сообщалось, что в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России оставили подписи более 1,1 млн россиян.