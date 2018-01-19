Москва, 19 января. Накопления граждан России в рублях увеличились на протяжении года на 13,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что рост объема накоплений в пять с половиной раз превысил уровень инфляции в стране. Большинство граждан предпочитает хранить денежные средства в банках. Объем депозитов составил 19,6 трлн рублей (без учета валютных вкладов). В наличных у россиян — 5 трлн рублей, а в ценных бумагах — 4,7 трлн рублей.

По мнению экспертов, рост сбережений граждан России связан с повышением реальной заработной платы и лояльными ставками по депозитам, — указывает газета «Известия».

Согласно данным соцопроса, 75% россиян верят в то, что президент России Владимир Путин сможет добиться улучшения благосостояния населения. Стоит отметить, что только за последнее время был подписан целый ряд указов и законов, направленных на это. В частности, был подписан закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума — с 1 января 2018 года МРОТ установлен на уровне 9 489 рублей.