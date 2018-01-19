Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

Тверь, 19 января. Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере Тверской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что глава государства отправился в Тверскую область по завершению рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а после окунулся в Селигере.

По словам Пескова, традиционных крещенских морозов на этот раз не наблюдалась. Температура не опускалась ниже шести градусов ниже нуля.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — добавил Песков.

Ранее епископ Валаамского монастыря Русской православной церкви рассказал о том, как президент России Владимир Путин неожиданно прибыл на остров Валаамского архипелага в Карелии на лодке.