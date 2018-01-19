Крещенские купания: в прорубь окунутся около 1,5 млн россиян

Москва, 19 января. Несмотря на морозы, более миллиона россиян принимают участие в крещенских купаниях. Социологи отмечают, что Крещение традиционно отмечают порядка 40% россиян.

Иеромонах Геннадий (Войтишко) напомнил, что крещение Господне — один из главных праздников церковного года. При этом он подчеркнул, что «массовые погружения в ледяную воду никакого отношения к христианской традиции не имеют».

«Это период размышлений и напоминания себе о том даре крещения, который ты получил в таинстве, войдя в церковь. В этом таинстве приносятся обеты — обещания Богу жить в доброй совести», — напомнил отец Геннадий.

Как сообщают «Известия», по мнению же медиков, крещенские купания могут стать хорошей возможностью укрепить здоровье. Но только если их участники прошли длительную и тщательную подготовку. При этом подчеркивается, что закаляться перед крещенским купанием нужно не меньше года.

По данным «Левада-центра», готовность купаться в проруби в 2016 году выразил примерно каждый 13-й россиянин (7%). В 2017 году такой опрос не проводился. Начиная с 2010 года число граждан, собирающихся праздновать Крещение, устойчиво — их порядка 40%.

Согласно официальной статистике, в 2017 году в крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн человек. В этом году в МЧС РФ прогнозировали, что окунутся в прорубь около 1,5 млн россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какие ценности лежат в основе мировых религий, исповедуемых народом России. Он отметил, что Россия является многоконфессиональным государством. Милосердие, честность, справедливость, доброта — ценности, объединяющие народ России, — убежден глава государства.