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Россия
Крещенские купания: в прорубь окунутся около 1,5 млн россиян
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    Крещенские купания: в прорубь окунутся около 1,5 млн россиян

    1:53  19 Января 2018
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    Крещенские купания: в прорубь окунутся около 1,5 млн россиян

    Москва, 19 января. Несмотря на морозы, более миллиона россиян принимают участие в крещенских купаниях. Социологи отмечают, что Крещение традиционно отмечают порядка 40% россиян.

    Иеромонах Геннадий (Войтишко) напомнил, что крещение Господне — один из главных праздников церковного года. При этом он подчеркнул, что «массовые погружения в ледяную воду никакого отношения к христианской традиции не имеют».

    «Это период размышлений и напоминания себе о том даре крещения, который ты получил в таинстве, войдя в церковь. В этом таинстве приносятся обеты — обещания Богу жить в доброй совести», — напомнил отец Геннадий. 

    Как сообщают «Известия», по мнению же медиков, крещенские купания могут стать хорошей возможностью укрепить здоровье. Но только если их участники прошли длительную и тщательную подготовку. При этом подчеркивается, что закаляться перед крещенским купанием нужно не меньше года. 

    Крещенские купания: в прорубь окунутся около 1,5 млн россиян

    По данным «Левада-центра», готовность купаться в проруби в 2016 году выразил примерно каждый 13-й россиянин (7%). В 2017 году такой опрос не проводился. Начиная с 2010 года число граждан, собирающихся праздновать Крещение, устойчиво — их порядка 40%. 

    Согласно официальной статистике, в 2017 году в крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн человек. В этом году в МЧС РФ прогнозировали, что окунутся в прорубь около 1,5 млн россиян. 

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какие ценности лежат в основе мировых религий, исповедуемых народом России. Он отметил, что Россия является многоконфессиональным государством. Милосердие, честность, справедливость, доброта — ценности, объединяющие народ России, — убежден глава государства.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #православие #крещение #купания
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