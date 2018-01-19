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Политика
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Россия
Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов-2018 — источник
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    Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов-2018 — источник

    1:32  19 Января 2018
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    Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов-2018 — источник

    Москва, 19 января. Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к администрации главы государства (АП). 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил информацию о том, что мероприятие состоится до выборов президента России в марте 2018 года. Источники в Госдуме уточнили, что на данный момент в качестве примерной даты называется 6 февраля. 

    Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин выразил мнение, что послание президента «будет не совсем обычным: ожидают, что оно будет программным и в нем будет сказано не только о задачах ближайшего года, но и о стратегических приоритетах развития страны на среднесрочный и долгосрочный период».

    По словам руководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергея Белоконева, от выступления главы государства ожидают расстановки ориентиров валютно-финансовой политики, предложения мер по развитию банковской сферы, конкретных параметров развития цифровой экономики и указаний на новые отрасли-драйверы. 

    Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов-2018 — источник

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в них в качестве самовыдвиженца. Как сообщал «Телеканал 360», в понедельник заработал сайт кандидата в президенты Владимира Путина: Putin2018.ru.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #выборы-2018
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