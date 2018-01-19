МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

Москва, 19 января. Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на публикацию издания ВuzzFeed, содержащую информацию о банковских транзакциях сотрудников посольства РФ. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД убеждены, что портал ВuzzFeed не получил бы доступ к информации конфиденциального характера без санкций американских властей. Подобные действия нарушают банковскую тайну, а также законодательство о защите персональных данных — утверждается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также пояснили, что переводы денежных средств шли на оплату труда сотрудников, командировочные и ремонт здания, — цитирует «ФедералПресс».

МИД РФ потребовал привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении дипломатического иммунитета сотрудников российского посольства, - передает Газета.ru.