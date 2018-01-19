Крещенский флешмоб: православные священники рассказали, что думают о купаниях в проруби

Москва, 19 января. В ночь на 19 января в большинстве областей России проходят крещенские купания. Православные священники рассказали, о своем отношении к погружению в ледяную воду.

Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии, сообщил «Известиям», что купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям. По его оценкам, обычай вошел в обиход в начале 2000-х годов. В его городе все началось с инициативы ассоциации моржей. Позднее окунуться в прорубь начали приходить тысячи людей.

Шевченко добавил, что традиция крещенских купания имеет под собой скорее языческие корни.

«Купание — это такой крещенский флешмоб. Люди пытаются почувствовать некое единство», — отметил он.

Точку зрения Шевченко разделяет и протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма Кишинева. По его словам, «церковная традиция не знает никакого крещенского купания»

При этом он отметил, что в этой традиции есть несколько негативных моментов. В частности, когда люди приходят к проруби в состоянии алкогольного опьянения.

«Гораздо хуже, когда человек вкладывает в процесс купания некий сакральный смысл очищения от грехов, придает ему мистическое содержание. Это псевдобогословие совершенно неприемлемо. Надо понимать, что крещение совершается человеком раз в жизни», — заявил Шинкарь.

По словам протоиерея, праздник нужен не ради пустого времяпровождения, а «для того, чтобы выйти из суеты и перестать в нее верить, опуститься глубже в себя».