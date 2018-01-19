Назарбаев и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии в Центральной Азии

ООН, 19 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию, сложившуюся в Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

В канцелярии ООН отметили, что Гутерриш позитивно оценил организацию работы Совета Безопасности ООН в январе Казахстаном. Также обсуждались проблемы урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республики.

«Они обсудили происходящее в регионе, а также Астанинский процесс, подчеркнув при этом ведущую роль Женевского политического процесса по Сирии. Генеральный секретарь также выразил соболезнования семьям жертв возгорания автобуса в Казахстане», — цитирует ТАСС.

Накануне Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным окончанием операции ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике.