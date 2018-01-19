Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

Вена, 19 января. США, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич на заседании постоянного совета организации отметил, что с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не менее трех раз было зафиксировано появление тяжелых американских беспилотников Global Hawk и один раз самолет-шпион Boeing P-8А. Есть также данные, что радикальный добровольческий батальон «Азов» располагает американскими видами вооружения, включая противотанковые комплексы ТOW.

Кроме того, Лукашевия сообщил, что компания из США AirTronic поставляет Украине ручные гранатометы с апреля 2017 года, сообщает РИА Новости.

«Вооружая ВСУ, США и другие страны подталкивают Киев к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, становятся соучастниками военных преступлений киевского режима», — подчеркнул Лукашевич.

Отметим, как сообщала «Газета.ру», администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине летального оружия, в частности противотанковых ракет Javelin. Полпред ДНР Денис Пушилин заявил, что возможное применение Javelin ВСУ идет вразрез с минскими соглашениями и может повлечь за собой эскалацию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.