Депутат Рады заявил о «большом скандале» между Украиной и Эстонией

Киев, 18 января. Народный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза заявил о скандале, который, по его словам, разгорается между Эстонией и Украиной. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Береза отметил, что причиной конфликта стало решение украинского правительства внести Эстонию в список офшорных зон.

«Наш Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами. По этому вопросу с послом связывались уже и Премьер-министр Эстонии и эстонские СМИ. Там из-за всей этой истории разворачивается большой скандал», — отметил Береза, возглавляющий группу межпарламентской дружбы Украины с Эстонией.

Народный депутат также выразил опасения, что отношения Киева и Таллина могут серьезно испортиться подобно отношениям с Венгрией.