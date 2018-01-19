NASA поставило 2017 год на вторую строчку самых жарких лет за всю историю наблюдений

Хьюстон, 19 января. Минувший 2017 год не побил рекорд 2016 года, признанный самым жарким за 137 лет наблюдений. Он стал вторым по температурным показателям, сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.

По данным экспертов, средняя температура в 2017 году на 0,9 градусов Цельсия превысила показатель за последнее столетие. Единственный год, когда средняя температура была выше, стал 2016.

Как сообщает RT, это стало уже тенденцией: 17 из 18 самых жарких годов в истории наблюдений выпали на временной отрезок с 2001 года.

Ранее в NASA представили видеоролик о последствиях изменения климата на Земле за минувшие 20 лет. Создатели проекта рассчитывают, что видео заставит людей задуматься о важности решения экологических проблем.