МЧС РФ предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

Москва, 19 января. Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей о снеге и метели, которые в ближайшие часы обрушатся на российскую столицу и Подмосковье.

«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах переметы; местами гололед; усиление юго-восточного ветра порывами 12–17 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты также предупреждают о вероятном ухудшении видимости из-за непогоды. А водителям придется столкнуться с заторами, пробками и снежными заносами, — пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что метели в Москве продлятся около трех дней.