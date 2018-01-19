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МЧС РФ предупредило москвичей о метели в ближайшие часы
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    МЧС РФ предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

    0:05  19 Января 2018  /обновлено: 0:06  19 Января 2018
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    МЧС РФ предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

    Москва, 19 января. Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей о снеге и метели, которые в ближайшие часы обрушатся на российскую столицу и Подмосковье.

    «В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах переметы; местами гололед; усиление юго-восточного ветра порывами 12–17 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Специалисты также предупреждают о вероятном ухудшении видимости из-за непогоды. А водителям придется столкнуться с заторами, пробками и снежными заносами, — пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что метели в Москве продлятся около трех дней.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #москва #подмосковье #мчс рф #метель
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