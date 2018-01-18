Сирия: Госдеп США призвал Турцию воздержаться от военной операции в районе Африн

Вашингтон, 18 января. Государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

В ходе брифинга один из журналистов попросил Науэрт прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о возможной военной операции в Африне в качестве ответной меры на попытку США создать «зоны пограничной безопасности в Сирии».

Представитель Госдепа США ответила, что Вашингтон выступает против таких намерений Анкары.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — сказала Науэрт.

Накануне президент Турции Эрдогган подверг критике намерение США создать «силы безопасности» на северо-западе Сирии. Об этом сообщала Газета.ru.