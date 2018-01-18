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Новости Сирии
Сирия: Госдеп США призвал Турцию воздержаться от военной операции в районе Африн
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    Сирия: Госдеп США призвал Турцию воздержаться от военной операции в районе Африн

    23:56  18 Января 2018
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    Сирия: Госдеп США призвал Турцию воздержаться от военной операции в районе Африн

    Вашингтон, 18 января. Государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    В ходе брифинга один из журналистов попросил Науэрт прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о возможной военной операции в Африне в качестве ответной меры на попытку США создать «зоны пограничной безопасности в Сирии».

    Представитель Госдепа США ответила, что Вашингтон выступает против таких намерений Анкары.

    «Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — сказала Науэрт.

    Накануне президент Турции Эрдогган подверг критике намерение США создать «силы безопасности» на северо-западе Сирии. Об этом сообщала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #турция #африн #госдеп сша
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