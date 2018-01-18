Кандидат в президенты Мексики с иронией ответил на сообщения о «российском вмешательстве»

Мехико, 18 января. Мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента страны на выборах в 2018 году, в шутливой форме заявил, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке.

Ранее в американских СМИ уже появились первые сообщения о «российском вмешательстве» в выборы президента Мексики. В частности, об этом заявлял советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

В соцсетях появилось видео, на котором Лопес Обрадор запечатлен стоящим на набережной в порту Веракруса.

«Я нахожусь в порту Веракруса, жду русскую подводную лодку, которая везет мне золото из Москвы, — иронизирует Лопес Обрадор. — Я теперь Андрес Мануэлович».

Ранее мексиканский политик уже заявлял, что у него нет никаких связей ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с лидером США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Напомним, США и ряд других стран неоднократно обвиняли Москву в якобы вмешательство в выборы разных стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл подобные обвинения «абсолютно голословными».

11 января на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств Путина попросили прокомментировать очередные нападки на Москву в связи с предстоящими выборами в Италии. По словам главы государства, России «в голову даже не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, и в том числе в Италии».

Напомним, в этом году в России состоятся выборы президента страны, которые назначены на 18 марта. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.