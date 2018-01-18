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Выборы президента России: ЦИК опубликовал тесты для членов избиркомов 
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    Выборы президента России: ЦИК опубликовал тесты для членов избиркомов 

    23:35  18 Января 2018
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    Выборы президента России: ЦИК опубликовал тесты для членов избиркомов 

    Москва, 18 января. ЦИК России опубликовал тесты для членов избирательных комиссий в рамках обучения к предстоящим выборам президента России, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

    В среду ЦИК обновил учебно-методический комплекс «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Он предназначен для обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий. В комплекс входят учебно-методическое пособие, а также рекомендации членам участковых избиркомов и тестовые задания.

    Как отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, разработанный комплекс можно использовать для подготовки членов избиркомов к выборам президента. Вместе с тем, тестовый блок, ставший его частью, может быть полезен и другим участникам избирательного процесса.

    Выборы президента России: ЦИК опубликовал тесты для членов избиркомов 

    Выборы президента России пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец. Как сообщала «Газета.ру», избирательный штаб Путина уже собрал более миллиона подписей при необходимых 300 тыс. При этом было принято решение продолжать сбор, чтобы дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #цик #выборы-2018
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