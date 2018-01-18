Выборы президента 2018: эксперт объяснил, как проверяют подписи в поддержку кандидатов

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Москва, 18 января. Директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов разъяснил особенности процедуры проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента России.

Эксперт напомнил, что самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, а кандидатам от непарламентских партий — 100 тысяч. При этом число поданных в ЦИК подписей не может превышать законодательно установленные пороги более чем на 5%.

Законодательство требует проверки не менее 20% от общего числа подписей. В этой процедуре участвует сразу несколько ведомств, — отметил Игнатов.

«Во-первых, проверяется оформление листа. Во-вторых, правильность и полнота данных человека: адрес, номер паспорта, регистрация. В миграционных службах проверяют, существует ли такой человек на самом деле. В-третьих, графологи проверяют подлинность каждого автографа», — пояснил специалист в области избирательного права изданию «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что на этой неделе штаб кандидата на пост президента России и действующего главы государства Владимира Путина определит дату завершения процедуры сбора подписей.