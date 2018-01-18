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Выборы президента 2018: эксперт объяснил, как проверяют подписи в поддержку кандидатов
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    Выборы президента 2018: эксперт объяснил, как проверяют подписи в поддержку кандидатов

    23:20  18 Января 2018  /обновлено: 23:52  18 Января 2018
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    циВыборы президента 2018: эксперт объяснил, как проверяют подписи в поддержку кандидатов

    Москва, 18 января. Директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов разъяснил особенности процедуры проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента России.

    Эксперт напомнил, что самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, а кандидатам от непарламентских партий — 100 тысяч. При этом число поданных в ЦИК подписей не может превышать законодательно установленные пороги более чем на 5%.

    Законодательство требует проверки не менее 20% от общего числа подписей. В этой процедуре участвует сразу несколько ведомств, — отметил Игнатов.

    «Во-первых, проверяется оформление листа. Во-вторых, правильность и полнота данных человека: адрес, номер паспорта, регистрация. В миграционных службах проверяют, существует ли такой человек на самом деле. В-третьих, графологи проверяют подлинность каждого автографа», — пояснил специалист в области избирательного права изданию «Политика сегодня».

    Ранее сообщалось, что на этой неделе штаб кандидата на пост президента России и действующего главы государства Владимира Путина определит дату завершения процедуры сбора подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #эксперт #выборы-2018 #выборы президента #подписи #сбор подписей
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