Instagram будет показывать, как давно пользователь был онлайн

Москва, 18 января. Социальная сеть Instagram обзаведется функцией отслеживания последнего посещения пользователей. Нововведение позволит узнать, когда пользователь был онлайн в последний раз.

Новая функция в Instagram под названием Active At будет работать по аналогичному принципу как и в Facebook Messenger или Telegram. Предполагается, что под именем каждого пользователя в сообщениях Direct появится время, когда он был онлайн. Это следует из скриншотов, опубликованных на сайте UberGizmo.

Как сообщает «Телеканал 360», ожидается, что новшество добавит удобства при пользовании приложением, в особенности для пользователей, которые общаются с представителя компаний и брендов.

В конце 2017 года стало известно, что Instagram начал тестировать отдельный мессенджер. Как сообщала «Газета.ру», приложение в тестовом режиме доступно для пользователей iOS и Android в Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае.

Отметим, летом прошлого года президент России встретился с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи. Один из воспитанников центра поинтересовался у президента, есть ли у него ник в Instagram. На что глава государства ответил, что после тяжелого рабочего дня у него не остается сил на соцсети.