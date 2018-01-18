Аналитики Goldman Sachs прогнозируют резкий скачок ВВП России в 2018 году

Москва, 18 января. Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют рост российского ВВП в 2018 году на уровне 3,3%.

Как сообщает «Свободная пресса», по предварительным оценкам правительства России, в 2017 году ВВП увеличился на 1,4% — 1,8% благодаря тому, что удалось переломить негативные последствия экономического кризиса.

При таких расчетах прогнозы Goldman Sachs можно назвать оптимистичными, а подъем ВВП на 3,3% — резким.

Однако, как сообщает ТАСС, министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что считает прогноз Goldman Sachs о росте ВВП РФ в 2018 году слишком оптимистичным.

«Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году — это точно», — заявил министр.

Напомним, в конце минувшего года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост ВВП страны: за первые девять месяцев 2017 года показатели его роста составили 1,8%. Также глава государства сообщил, что приток прямых инвестиций в экономику России в 2017 году составил 23 млрд долларов.