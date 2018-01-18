Наблюдатель ОБСЕ погиб в Краматорске

Киев, 18 января. Наблюдатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) погиб в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство напоминает, что Краматорск находится на территории, подконтрольной киевским властям.

«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — сказал специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, слова которого цитирует ТАСС.

Сайдик не стал уточнять обстоятельства гибели сотрудника организации.

Накануне власти Донецкой народной республики обратились к ОБСЕ с призывом повлиять на Украину, с тем чтобы ее вооруженные силы прекратили обстрел Докучаевска. В ДНР подчеркнули, что обстрелы осуществляются украинскими силовиками ежедневно.