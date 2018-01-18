Выборы-2018: рейтинг Путина объяснил Бари Алибасов



Москва, 18 июля. Известный музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов рассказал, почему он поддерживает Владимира Путина, и объяснил, почему, по его мнению, у действующего главы государства такой высокий рейтинг среди населения страны.

По словам Алибасова, не удивительно, что у действующего президента столь высокий рейтинг. Как рассказал в интервью Nation News музыкант, он хорошо помнит, как при Иосифе Сталине ел жмых, а электричества на его родном Алтае не было вовсе. Картина не изменилась кардинально и после гибели Сталина.

«При Хрущеве я часами стоял в очереди за сахаром, муки тоже не было, мама пекла лепешки из манки. И это при том, что мой отец был управляющим банка, а мать — бухгалтером в паровозном депо. Пахали с утра до ночи, а есть было нечего», — вспоминает Алибасов.

При Ельцине, вспоминает Алибасов, времена тоже были тяжелые, и только сейчас люди начали жить.

«А сейчас мы действительно живем: еды — сколько хочешь, хоромы у каждого немереные, работы навалом. Сейчас у меня, наконец-то, жизнь началась, не борьба с жизнью, а жизнь... Я любую фантазию сегодня могу воплотить и никто мне этого не запретит. Сейчас в России — настоящая жизнь», — заявил музыкальный продюсер.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в них как самовыдвиженец. Его избирательный штаб собрал более 1,2 миллиона подписей в его поддержку при необходимых 300 тысяч.