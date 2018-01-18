Сирия: около 250 мирных жителей вернулись домой за сутки

Дамаск, 18 января. Около 250 мирных жителей Сирии вернулись домой на протяжении минувших суток. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«Всего сутки в свои дома вернулись 244 человека, в том числе в провинции Дамаск — 114, Дейр-эз-Зор — 79, в провинции Хомс — 24, в провинции Алеппо — 27 человек», — уточнили в Центре примирения РФ.

Отмечается также, что на протяжении суток имели место случаи нарушения режима прекращения огня в Латакии и Алеппо.

Кроме того, в поселение Телль-Гехаб провинции Даръа была доставлена очередная партия гуманитарных грузов.

«Обеспечено безопасное и беспрепятственное сопровождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 110 тонн», — указывает Центр примирения РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проделать большой пласт работ для восстановления Сирии.