Посол США с семьей посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре

Москва, 18 января. Посол США в России Джон Хантсман планирует посетить Ново-Иерусалимский мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области вместе со своей семьей.

Ожидается, что храм посетят и другие сотрудники американского дипломатического ведомства. Визит состоится сразу после крещенских праздничных мероприятий.

«В ближайшие выходные при любезном содействии РПЦ Хантсман посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее епископ Панкратий из Валаамского монастыря поделился опытом общения с греческими монахами из легендарного монастыря на Афоне. В документальном фильме «Валаам» священнослужитель рассказал о том, как представители греческого духовенства относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.