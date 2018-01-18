Политолог: Россия быстро бы укротила нынешний режим на Украине

Киев, 18 января. Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал об одинаковых взглядах оппозиции и властей Украины на взаимоотношения с Россией: обе стороны, по его мнению, жаждут срыва минских договоренностей. Однако, по его словам, при открытом противодействии Россия быстро бы укротила агрессию Украины.

В рамках программы «Киевский тупик» на радио «Вести ФМ» Ищенко рассказал о двух принципиально разных взглядах украинцев на конфликт в Донбассе. По словам политолога, «часть считает войну гражданской, часть считает войну внешней агрессией России».

«Соответственно, даже нет четкого определения того, с кем, как и каким образом Украина ведет войну. И какой, собственно, эта война является», — заявил Ищенко.

При этом есть один фактор, по поводу которого, по словам политолога, разногласий нет: минские договоренности, «которые там все поголовно считают никому не нужными». Оппозиция считает их ненужными, считая прекрасной возможностью начать настоящую войну с Россией.

«Россия быстро бы «уконтрапупила» (укротила, урезонила — прим. ФАН) нынешний режим, и все бы в стране стало прекрасно», — считает Ищенко.

Для официальных властей минские соглашения не нужны, по словам эксперта, «потому что в их рамках он (режим) не в состоянии решить вопрос о реинтеграции Донбасса в состав Украины».

Отметим, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».