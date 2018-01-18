Боксер Усик резко ответил на вопрос украинских журналистов о принадлежности Крыма

Киев, 18 января. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик резко отреагировал на вопрос украинской журналистки о принадлежности Крыма.

«Я не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, спровоцировать меня? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты, пес, предатель!» Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете», — ответил Усик.

Боксер также добавил, что представляет Украину во всем мире, напомнив, что во время его боксерских поединков звучит гимн Украины и поднимается украинский флаг. Кроме того, Усик назвал провокаторами украинских журналистов, отметив, что уже неоднократно отвечал на вопрос о принадлежности Крыма.

Стоит отметить, что Усик является уроженцем Симферополя. На территории полуострова живут родственники и друзья боксера, которых он регулярно навещает.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.