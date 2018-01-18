Президент, ленинградец: почему Путин приезжает в Петербург в день Прорыва блокады. ФАН-ТВ

18 января – дата, которая не очень известна в истории Великой Отечественной войны, но все же она чрезвычайно важна. Именно в этот день в 1943 году был совершен прорыв блокады – первый серьезный успех Советской армии в освобождении Ленинграда. Сегодня, спустя 75 лет, этот день по-прежнему значим, и особенно для петербуржцев. В городе было проведено немало мероприятий, с некоторыми из них познакомилась съемочная группа ФАН-ТВ.

Череда памятных событий началась с визита в Северную столицу Владимира Путина. Напомним, для президента Санкт-Петербург – родной город, а его родители были непосредственными участниками и свидетелями блокады, битвы за Ленинград, Победы. На Пискаревском кладбище похоронен старший брат Владимира Путина, умерший в годы войны еще ребенком… Так что застать российского лидера в памятные январские даты в Петербурге – обычное дело.

На Пискаревском кладбище же в этот день силами волонтеров и учеников из разных школ проводится акция «Свеча Памяти». С ее участниками пообщались корреспонденты ФАН-ТВ.

– Мы гордимся тем, что мы участвуем в мероприятии, которое посетит Владимир Владимирович Путин, – в утренние часы рассказала репортеру ФАН-ТВ заместитель директора петербургской гимназии № 192 Юлия Кабанова. – Я знаю, что он приедет возлагать цветы на Пискаревское кладбище, тем самым почитая память павших во время блокады Ленинграда.

Педагог из той же школы Дарья Шурыгина считает, что в Петербург в подобные даты приезжает, в первую очередь, не президент, а ленинградец.

– Он приезжает не только в круглые даты! Он приезжает и не в круглые даты тоже, насколько мне известно. Был и в прошлом году, он всегда участвует в этих мероприятиях. А вообще, как для петербуржца, я считаю, для него это тоже особенно важно.

Донести до школьников важность памятной даты помогают волонтеры из числа самих же школьников. Ученица выпускного класса Елизавета Гусарова объяснила корреспондентом ФАН-ТВ, почему помогает в организации таких акций:

– Школа нам предлагает такую возможность, и мы просто не можем отказаться, потому что мы понимаем, что это очень важно. Просвещать наших сверстников в плане различных мероприятий, таких, как это. Все, что связано с войной, – это очень важно, мы не должны забывать об этом.

На Пискаревском кладбище Владимир Путин возложил цветы к мемориалам, после чего президент отправился за город.

В Ленобласти, под Кировском в этот день проводят техническое открытие нового музея-панорамы «Прорыв». Причем для посетителей трехмерная выставка станет доступна в годовщину полного снятия блокады – 27 января. А вот музей Артиллерии, расположенный напротив Петропавловской крепости, гостей своей новой выставки встретил как раз в день прорыва. В здании открылась уникальная экспозиция «Искра», которую посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

– Здесь представлены фотографии, отражающие все этапы этой операции: от подготовки до первого блокадного поезда, прибывшего в Ленинград, – рассказал репортерам научный сотрудник музея, куратор выставки «Искра» Владимир Коробков. – А также подлинное мемориальное оружие: как участников этой операции – бойцов Советской армии, так и трофейное немецкое.

Своими мыслями со съемочной группой ФАН-ТВ также поделился заместитель директора Военно-исторического музея артиллерии Сергей Ефимов:

– Вот у моей супруги тоже семья блокадников. И мы в этот день всегда собираемся, зажигаем свечи, вспоминаем погибших в годы блокады. Я думаю, что и для Владимира Владимировича этот день просто святой. Он ведь не первый раз в этот день бывает именно в Петербурге.

– И для нашего музея это тоже, конечно, святая дата, потому что здесь, в блокадном городе, оставалась ленинградская команда, – продолжил рассказ Сергей. – В стенах этого музея 42 человека сохраняли военные памятники, памятники военной истории, которые не успели эвакуировать в Новосибирск, причем большая часть этой команды умерла от голода, холода и болезней. Но они спасли исторические реликвии. И кроме того, часть оружия, которое могло стрелять (это пушки, это автоматы, пулеметы, винтовки) из музейного собрания выдавались на фронт. И они воевали! Поэтому у нас еще музей «воюющих экспонатов», – улыбаясь, подытожил Сергей Ефимов.

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