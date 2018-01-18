Порошенко предложил Раде уволить Гонтареву с должности главы Нацбанка

Киев, 18 января. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде уволить с должности главы Национального банка Украины Валерию Гонтареву и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Следует отметить, что Смолий также является временно исполняющим обязанности председателя НБУ.

Тексты соответствующих постановлений к настоящему моменту отсутствуют в открытом доступе.

Действующая глава регуляторного органа, Валерия Гонтарева, попросила об отставке еще 10-го мая 2017-го года, и сейчас находится в отпуске. В силу норм украинского законодательства, представление на прекращение полномочий главы Нацбанка Украины должен внести президент, — напоминает РИА Новости.

Ранее эксперт высказал мнение об истинных причинах отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ.