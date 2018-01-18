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Стало известно, когда начнется аккредитация СМИ на выборы президента России
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    Стало известно, когда начнется аккредитация СМИ на выборы президента России

    21:56  18 Января 2018
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    Стало известно, когда начнется аккредитация СМИ на выборы президента России

    Москва, 18 января. Центризбирком РФ в воскресенье, 21 января начнет аккредитацию представителей СМИ для работы на избирательных участках. На сайте ЦИК также была опубликована соответствующая информация.

    Аккредитация, полученная в ЦИК, будет действовать на любом избирательном участке в стране, а удостоверения, выданные региональным избиркомом, — только на территории данного субъекта.

    Заявки на аккредитацию будут приниматься до 7 марта 2018 года для тех СМИ, которые зарегистрированы  в двух и более регионах.

    Накануне член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев заявил, что все иностранные наблюдатели должны пройти аккредитацию для участия в президентских выборах в России в марте этого года.

    Добавим, что действующий президент страны Владимир Путин идет на выборы в качестве кандитата-самовыдвиженца, при этом его поддерживает огромное количество политических партий и общественных движений. В его поддержку собрано уже более миллиона подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018
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