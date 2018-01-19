Сирия, 19 января. Боевики-исламисты готовятся применить химоружие против САА к северу от Хамы. «Джебхат ан-Нусра»***1 и союзники трижды пытались атаковать позиции Республиканской гвардии армии САР в предместьях Дамаска. Главари «Тахрир аш-Шам» планируют наступление на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись минометным ударам исламистов в различных районах Восточной Гуты; провели перестрелки с «Ан-Нусрой» на северной окраине Алеппо; сорвали нападение боевиков между Хамой и Идлибом; под угрозой химатаки террористов в окрестностях Аль-Латамины.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует возобновить активные боевые действия против армии САР на севере Латакии; покинула два населенных пункта на юго-западе Алеппо; понесла потери в технике и живой силе у поселения Таль Марак; заявила о начале принудительной мобилизации всех мужчин на юге провинции Идлиб.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» трижды пытались атаковать позиции Республиканской гвардии САА на южной окраине Харасты.

Провинция Дамаск

В районе военной базы Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Хараста вновь фиксировались вооруженные столкновения между боевиками исламистских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и правительственными силами САР с другой. По информации Damascus Now, отряды радикалов трижды за последнее время пытались атаковать позиции Республиканской гвардии САА, однако все нападения были отражены.

Опорные пункты сирийских войск подверглись обстрелам исламистов сразу в нескольких районах Восточной Гуты, передает агентство Ghouta Media Center. Боевики вели огонь из стрелкового оружия на линии соприкосновения вблизи поселений Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в кварталах Айн Тарма и Джобар на окраине Дамаска. Никто из военнослужащих армии САР не пострадал.

Провинция Латакия

Согласно сведениям Lattakia News Network, боевики «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок активизировали разведывательную деятельность у линии фронта на северо-востоке провинции, в том числе с использованием беспилотников. Отмечается, что террористы в ближайшее время планируют возобновить активные боевые действия против сирийской армии на этом направлении. Предполагается, что отряды исламистов могут выдвинуться в наступление со стороны поселений Кбана и Тардин в период плохой видимости из-за погодных условий. Основная цель возможной грядущей операции боевиков на севере провинции Латакия — отвлечь САА от Идлиба, в котором в настоящее время разворачиваются главные военные события.

Провинция Алеппо

Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой» открыли огонь из крупнокалиберных минометов по позициям сирийских военнослужащих на окраине пригорода Хандарат к северу от Алеппо. По данным Twitter-канала (@NatDefFor), подразделения САА провели ответный минометный обстрел объектов исламистов. В результате террористы понесли потери ранеными и убитыми.

Как сообщается на закрытых каналах «Джебхат Фатх аш-Шам» в Telegram, полевые командиры приняли решение вывести свои отряды из населенных пунктов Макхала и Мариуда к югу от города Аль-Хадер на юго-западе провинции Алеппо. После отхода главари планируют обстрел указанного района с целью уничтожения возведенных ранее фортификационных сооружений. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что была замечена подозрительная активность боевиков около гидротехнических сооружений у близлежащего поселка Бирна. Предполагается, что террористы могут попытаться создать полосу затопления в этом районе, дабы помешать возможному продвижению подразделений САА со стороны Аль-Хадера в направлении Идлиба.

Провинция Идлиб

На юго-востоке региона продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и «Джебхат Фатх аш-Шам». В результате артиллерийских обстрелов САА террористы понесли потери в технике и живой силе вблизи поселения Таль Марак у границы с соседней провинцией Хама. Согласно сведениям Idlib 24, были уничтожены как минимум три боевика «Ан-Нусры» и несколько военных пикапов исламистов. Между тем полевые командиры «Тахрир аш-Шам» планируют серию контратак позиций войск САР и с этой целью проводят разведывательные миссии с применением дронов, готовят новые «джихад-мобили», а также перебрасывают в регион зенитные установки и ПТРК. Кроме того, главари «Нусры» заявили о начале срочной мобилизации всех местных мужчин от 16 лет в связи с острой нехваткой живой силы.

Отряды «Тахрир аш-Шам» планировали нападение с целью восстановить контроль над позициями вблизи города Атшан на границе Хамы и Идлиба, однако в последний момент операция была сорвана неожиданным обстрелом со стороны сирийских военнослужащих. В результате радикалы были вынуждены отступить в направлении соседнего поселения Сукайк, при этом, однако, они понесли серьезные потери ранеными и убитыми на ранее установленных минных полях. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@sayed_ridha) сообщил военный источник.

Провинция Хама

В районе оккупированного города Аль-Латамина, расположенного к северу от Хамы, было зафиксировано прибытие трех грузовиков с противогазами и самодельными боеприпасами с отравляющими веществами, предположительно хлором, передают военные источники ливанского агентства Al Masdar News. Таким образом, в ближайшее время не исключено применение артиллерийских снарядов, начиненных хлором, против САА на линии соприкосновения к югу от населенного пункта. Напомним, несколько дней назад террористы «Тахрир аш-Шам» уже использовали боеприпасы с отравляющими веществами в соседней провинции Идлиб, о чем также сообщал портал AMN.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)