18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
В новом сериале Netflix появятся амурские тигры из Приморья
Новости Сирии
Сирия новости 19 января 07.00: боевики готовят химатаку в Хаме, САА отбила нападения «Джебхат ан-Нусры» в Гуте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 19 января 07.00: боевики готовят химатаку в Хаме, САА отбила нападения «Джебхат ан-Нусры» в Гуте

    7:00  19 Января 2018
    1642

    САА в Восточной Гуте

    Сирия, 19 января. Боевики-исламисты готовятся применить химоружие против САА к северу от Хамы. «Джебхат ан-Нусра»***1 и союзники трижды пытались атаковать позиции Республиканской гвардии армии САР в предместьях Дамаска. Главари «Тахрир аш-Шам» планируют наступление на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись минометным ударам исламистов в различных районах Восточной Гуты; провели перестрелки с «Ан-Нусрой» на северной окраине Алеппо; сорвали нападение боевиков между Хамой и Идлибом; под угрозой химатаки террористов в окрестностях Аль-Латамины.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует возобновить активные боевые действия против армии САР на севере Латакии; покинула два населенных пункта на юго-западе Алеппо; понесла потери в технике и живой силе у поселения Таль Марак; заявила о начале принудительной мобилизации всех мужчин на юге провинции Идлиб.

    «Ахрар аш-Шам»: вместе с «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» трижды пытались атаковать позиции Республиканской гвардии САА на южной окраине Харасты.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В районе военной базы Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Хараста вновь фиксировались вооруженные столкновения между боевиками исламистских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и правительственными силами САР с другой. По информации Damascus Now, отряды радикалов трижды за последнее время пытались атаковать позиции Республиканской гвардии САА, однако все нападения были отражены.

    Опорные пункты сирийских войск подверглись обстрелам исламистов сразу в нескольких районах Восточной Гуты, передает агентство Ghouta Media Center. Боевики вели огонь из стрелкового оружия на линии соприкосновения вблизи поселений Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в кварталах Айн Тарма и Джобар на окраине Дамаска. Никто из военнослужащих армии САР не пострадал.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Согласно сведениям Lattakia News Network, боевики «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок активизировали разведывательную деятельность у линии фронта на северо-востоке провинции, в том числе с использованием беспилотников. Отмечается, что террористы в ближайшее время планируют возобновить активные боевые действия против сирийской армии на этом направлении. Предполагается, что отряды исламистов могут выдвинуться в наступление со стороны поселений Кбана и Тардин в период плохой видимости из-за погодных условий. Основная цель возможной грядущей операции боевиков на севере провинции Латакия — отвлечь САА от Идлиба, в котором в настоящее время разворачиваются главные военные события.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой» открыли огонь из крупнокалиберных минометов по позициям сирийских военнослужащих на окраине пригорода Хандарат к северу от Алеппо. По данным Twitter-канала (@NatDefFor), подразделения САА провели ответный минометный обстрел объектов исламистов. В результате террористы понесли потери ранеными и убитыми.

    Как сообщается на закрытых каналах «Джебхат Фатх аш-Шам» в Telegram, полевые командиры приняли решение вывести свои отряды из населенных пунктов Макхала и Мариуда к югу от города Аль-Хадер на юго-западе провинции Алеппо. После отхода главари планируют обстрел указанного района с целью уничтожения возведенных ранее фортификационных сооружений. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что была замечена подозрительная активность боевиков около гидротехнических сооружений у близлежащего поселка Бирна. Предполагается, что террористы могут попытаться создать полосу затопления в этом районе, дабы помешать возможному продвижению подразделений САА со стороны Аль-Хадера в направлении Идлиба.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    На юго-востоке региона продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и «Джебхат Фатх аш-Шам». В результате артиллерийских обстрелов САА террористы понесли потери в технике и живой силе вблизи поселения Таль Марак у границы с соседней провинцией Хама. Согласно сведениям Idlib 24, были уничтожены как минимум три боевика «Ан-Нусры» и несколько военных пикапов исламистов. Между тем полевые командиры «Тахрир аш-Шам» планируют серию контратак позиций войск САР и с этой целью проводят разведывательные миссии с применением дронов, готовят новые «джихад-мобили», а также перебрасывают в регион зенитные установки и ПТРК. Кроме того, главари «Нусры» заявили о начале срочной мобилизации всех местных мужчин от 16 лет в связи с острой нехваткой живой силы.

    Отряды «Тахрир аш-Шам» планировали нападение с целью восстановить контроль над позициями вблизи города Атшан на границе Хамы и Идлиба, однако в последний момент операция была сорвана неожиданным обстрелом со стороны сирийских военнослужащих. В результате радикалы были вынуждены отступить в направлении соседнего поселения Сукайк, при этом, однако, они понесли серьезные потери ранеными и убитыми на ранее установленных минных полях. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@sayed_ridha) сообщил военный источник.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В районе оккупированного города Аль-Латамина, расположенного к северу от Хамы, было зафиксировано прибытие трех грузовиков с противогазами и самодельными боеприпасами с отравляющими веществами, предположительно хлором, передают военные источники ливанского агентства Al Masdar News. Таким образом, в ближайшее время не исключено применение артиллерийских снарядов, начиненных хлором, против САА на линии соприкосновения к югу от населенного пункта. Напомним, несколько дней назад террористы «Тахрир аш-Шам» уже использовали боеприпасы с отравляющими веществами в соседней провинции Идлиб, о чем также сообщал портал AMN.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #саа #латакия #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #ахрар аш-шам #джобар #химатака #тахрир аш-шам #файлак ар-рахман #аль-латамина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
    Сирия новости 18 января 22.30: курды под огнем Турции у Африна, САА с помощью ВКС РФ продвинулась в Алеппо
    Сирия новости 18 января 19.30: население САР против вторжения Турции, курды укрепляют позиции в Алеппо
    Сирия новости 18 января 16.30: операция ВКС РФ в провинции Хама, курды под огнем Турции в Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

      6:11 19 Января 2018 118
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 32738

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3460

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34569

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8122

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7677
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      1112
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      703
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1290
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      793