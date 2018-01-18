Захарова в леопардовом манто стала «олицетворением Манхэттена» в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 18 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как во время визита в Нью-Йорк ее приняли за коренную жительницу Манхэттена. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

Захарова сообщила, что в одном из отелей Нью-Йорка к ней подошла «высокая американка почтенных лет» и назвала ее настоящим олицетворением Манхэттена, выражая восхищение внешним видом дипломата.

«Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я вас нашла», — цитирует Захарова слова американки.

Дипломата удивила искренность, с которой говорила американка, и она тактично заявила о том, что является россиянкой, чем крайне удивила пожилую женщину. При этом американка долго не могла поверить, что перед ней стоит не жительница Манхэттена, а русская женщина. Кроме того, Захарова опубликовала фотографию своего сегодняшнего наряда, который состоял из леопардового манто, синих туфлей и сумки из крокодиловой кожи.

Стоит отметить, что накануне делегация МИД России во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк с двухдневным визитом. Российские дипломаты примут участие в заседаниях Совбеза ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также проведут встречу с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.