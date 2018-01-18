Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия — Лавров

Москва, 18 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

«Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее Лавров сообщил, что некоторые страны Запада закрывают глаза на факты изготовления и применения химического оружия в Сирийской республик и Ираке. 15 января Лавров заявил о стремлении США сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном.